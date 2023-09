Reținut pentru amenințare și violență în familie In data de 23 septembrie, in jurul orei 10.30, oamenii legii din cadrul Poliției Municipiului Pitești au fost sesizați cu privire la o stare conflictuala intrafamiliala. Din verificarile efectuate a rezultat ca un barbat in varsta de 39 de ani, din comuna Ștefanești, și-ar fi agresat concubina, dar și pe fiul lor minor, in timp […] Articolul Reținut pentru amenințare și violența in familie apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

