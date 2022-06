Stiri pe aceeasi tema

Un barbat in varsta de 48 de ani din judetul Dolj a fost arestat preventiv deoarece a incalcat ordinul de protectie care ii interzicea sa se apropie de sotia sa, noteaza news.ro.

Un barbat in varsta de 65 de ani a fost retinut de politistii doljeni, pentru 24 de ore, dupa ce si-a batut socrul, iar politistii au intocmit pe numele agresorului un ordin de protectie, potrivit news.ro.

- Un barbat din comuna Fitionești a fost retinut de politisti pentru incalcarea ordinului de protectie provizoriu. Politistii continua cercetarile in cadrul unui dosar penal pentru violenta in familie si incalcarea ordinului de protectie provizoriu. Vineri, 15 aprilie a.c., in jurul orei 13.20, polițiștii…

- Barbat din Alba Iulia reținut de polițiști: S-ar fi apropiat de sora sa și a incalcat ordinul de protecție Barbat din Alba Iulia reținut de polițiști: S-ar fi apropiat de sora sa și a incalcat ordinul de protecție Polițiștii din Alba Iulia au reținut un barbat care nu ar fi respectat ordinul de protecție…

- In dupa amiaza zilei de 11 aprilie 2022, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizata, de catre o femeie, de 62 de ani, din Alba Iulia, cu privire la faptul ca ar fi fost agresata de catre fratele ei. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca, barbatul, in varsta de 50 de ani,din…

- Ieri, 9 aprilie 2022, polițiștii Secției 7 poliție Rurala Sebeș au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat, de 32 de ani, din comuna Daia Romana, care este cercetat pentru incalcarea masurilor dispuse in ordinul de protecție. In sarcina barbatului s-a reținut faptul ca, in ciuda dispozițiilor…

- Ieri, 6 aprilie 2022, in jurul orei 19.30, polițiștii din Sebeș au intervenit la un bloc de locuințe din municipiu de unde a fost semnalat faptul ca o persoana face scandal. Din primele cercetari efectuate de polițiștii, a rezultat ca un barbat de 46 de ani, din Sebeș, ar fi incalcat ordinul de protecție…

- Un barbat, de 46 de ani, din comuna Turburea, banuit de savarșirea infracțiunii de incalcare a masurilor dispuse prin ordinul de protecție, a fost reținut marți seara de polițiștii gorjeni. Din cercetarile efectuate s-a stabilit faptul ca, la aceeași data, barbatul nu ar fi respectat masurile impuse…