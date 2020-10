Reţinut după ce a lovit un pieton şi a fugit Polițiști din Bailești au dispus, ieri, retinerea unui tanar de 28 de ani, din Bistreț, acuzat de ca a lovit un pieton cu o autoutilitara si a fugit de la locul accidentului. Autoutilitara a fost gasita de politisti pe camp, in apropiere de Bistret. Polițiști din Bailești au fost sesizați, in noaptea de sambata spre duminica, despre faptul ca in comuna Bistret a avut loc un accident rutier. Ajunsi la locul accidentului, oamenii legii au gasit numai victima, nu si soferul vinovat. „Polițiștii au identificat la fața locului doar victima, un barbat de 27 de ani, din comuna Bistreț. Acesta ar fi fost… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

