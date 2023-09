Reținut după ce a înşelat mai multe persoane postând anunţuri online Politistii bistriteni au reținut, pentru 24 de ore, un tanar zalauan de 25 de ani. Se pare ca acesta ar fi inselat mai multe persoane postand anunturi online de vanzare a unor telefoane mobile. Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud a declarat ca faptele ar fi fost comise in urma cu mai bine de doi ani si jumatate. Prin inselaciunile produse, prin intermediul unei platforme de vanzari online, tanarul a cauzat un prejudiciu de peste 11.000 de lei. Modul sau de operare a fost destul de simplu. Telefoanele erau scoase spre… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

