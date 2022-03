Reținut de polițiștii din Moinești după ce ar fi încălcat ordinul de protecție La data de 18 martie a.c., polițiștii din Moinești au fost sesizați de o localnica de 38 de ani, despre faptul ca, sotul sau ar fi agresat-o fizic si ar fi incalcat ordinul de protectie emis impotriva sa. Patrula de siguranta publica deplasata la fața loclului a constatat ca, barbatul de 40 de ani, ar […] Articolul Reținut de polițiștii din Moinești dupa ce ar fi incalcat ordinul de protecție apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 19 martie, la ora 09.30, polițiștii Postului de Poliție Comunal Baița de sub Codru au fost sesizați prin plangere de catre un barbat de 84 de ani, cu privire la faptul ca in noaptea de 17/18martie a.c., intre orele 02:00-04:00, a fost agresat fizic, amenintat cu un cutit si legat de un copac…

- O femeie in varsta de 28 de ani, din județul Iași, a fost arestata preventiv dupa ce a incalcat ordinul de protecție emis impotriva sa și și-a batut fostul iubit. Femeie arestata dupa ce și-a batut fostul iubit Politistii din Popricani, județul Iași, au deschis un dosar penal dupa ce un barbat a reclamat…

- Polițiștii din Moinești au efectuat cercetari in cadrul unui dosar penal privind furtul a doua catalizatoare comise de catre persoane necunoscute, in perioada 28.12.2021-03.01.2022 in dauna unui tanar, de 19 ani si a unui barbat de 42 de ani, ambii din comuna Palanca. La data de 15 martie a.c. au…

- Luni, 21 februarie politisti din cadrul Politiei orasului Harsova au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca, un barbat, impotriva caruia a fost emis un ordin de protectie provizoriu pe o perioada de 5 zile, a venit la locuinta sotiei, in varsta de 37 de ani anunta marti, 22 februarie,…

- Polițiștii din Moinești au probat activitatea infracționala a unui barbat de 54 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de inșelaciune. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore. La data de 01 februarie a.c., barbatul de 54 de ani a fost identificat de catre polițiștii Secției 1 Poliție Bacau pe…

- Vineri, 28 ianuarie a.c., la ora 13.10, polițiștii din Ulmeni au fost sesizați prin apel 112 de catre o femeie de 58 de ani din Chelința cu privire la faptul ca, in jurul orei 11.00, soțul ei, un barbat de 61 de ani, a incalcat prevederile oridnului de protecție emis de Judecatoria Baia Mare prin faptul…

- La data de 20 ianuarie a.c, in jurul orei 06:00, polițiștii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Traian, au fost sesizați de catre o tanara de 24 de ani, din comuna Colonesti, cu privire la faptul ca, a revenit la domiciliu, concubinul acesteia, impotriva caruia a fost emis ordinul de protectie provizoriu,…

- In ziua de 22 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, de catre o femeie de 44 de ani, din Ratești, despre faptul ca, fostul concubin ar fi patruns, fara drept, in locuința sa, deși impotriva acestuia exista un ordin de protecție, emis…