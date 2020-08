Stiri pe aceeasi tema

- In seara de luni, in jurul orei 22:10, politistii din Bogdan Voda, in timp ce efectuau serviciul de patrulare pe DJ 186, pe raza comunei Rozavlea, au oprit pentru control, un autoturism in care se aflau doua persoane. La solicitarea politistilor de a prezenta documentele pentru control, conducatorul…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au acționat in vederea verificarii respectarii masurilor pentru impiedicarea raspandirii noului tip de virus COVID-19, in zonele aglomerate de pe raza municipiului Cluj-Napoca. Articolul Centrele comerciale, supermarketurile și salile de jocuri…

- Ieri, la ora 10.12, polițiștii Serviciului Rutier au oprit pentru control o autoutilitara condusa pe D.N. 1C in localitatea Ilba, de catre un barbat de 34 ani din Baia Sprie. In urma verificarilor documentelor prezentate pentru control politistii au constatat faptul ca acesta avea permisul de conducere…

- Patru barbați din Bistrița-Nasaud au rapit sambata noapte o tanara de 29 de ani. Femeia era concubina unuia dintre barbați, informeaza publicatia locala Bistriteanul. Politistii i-au prins in trafic, iar acum au ajuns in fata instantei cu propunere de arestare.Politistii din Sangeorz Bai au intervenit…

- Ieri, 10 iunie 2020, politisti din cadrul Politiei Orașului Abrud, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat, pe raza orașului Abrud, o actiune pentru depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme care nu indeplinesc conditiile tehnice pentru…

- Polițiștii din Sibiu au descoperit, la un control in trafic, bunuri furate din județul Alba și trei suspecți. Au oprit un autoturism condus de un barbat fara permis și au gasit in mașina bani, bijuterii și o tableta sustrase din Sebeș. Potrivit IPJ Sibiu, sambata, in jurul orei 13.30, pe DN 14, in localitatea…

- Doi barbati din judetul Salaj au fost depistati in trafic de politistii rutieri in timp ce se aflau la volan deși nu dețin permis de conducere. In ambele cazuri, politistii au intocmit dosare penale. Articolul Prinși fara permis in trafic apare prima data in Someșeanul.ro .

- Doi gherleni au fost puși sub arest preventiv. Unul dintre aceștia este cercetat pentru ultraj. Articolul Unul dintre gherlenii care au amenințat polițiștii dupa o urmarire in trafic, pus sub arest preventiv apare prima data in Someșeanul.ro .