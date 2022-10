Reținut de poliție după o înșelăciune de 1 milion de lei. Cum păcălea victimele Un barbat in varsta de 30 ani a fost retinut de politisti intr-un dosar penal in care este acuzat de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, falsificare de instrumente oficiale si folosirea instrumentelor false. „Politistii bacauani, specializati in investigarea criminalitatii economice, au retinut un barbat de 30 de ani, din judetul Bacau, existand suspiciunea ca acesta a indus in eroare 3 persoane vatamate ce isi desfasoara activitatea in domeniul intermedierii comertului cerealelor si produselor chimice folosite in agricultura. Barbatul, prin prezentarea ca adevarate a unor inscrisuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

