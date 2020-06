Un barbat de 50 de ani din muncipiul Targu Mureș a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce a fost oprit in trafic, ieri, pe strada Depozitelor. In urma testaprii cu etilotest i-a reziultat o valoare de 0,95mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la unitatea spitaliceasca pentru recoltarea probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei, unde insa a refuzat a se supune... Source