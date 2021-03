Reținut 24 de ore pentru cheltuieli de pe un card găsit pe jos Un tanar, de 21 de ani, banuit ca ar fi efectuat mai multe operatiuni financiare cu un card pe care si l-ar fi insusit pe nedrept, a fost retinut pentru 24 de ore. Politistii de investigatii criminale din Tarnaveni au retinut, la data de 11 martie a.c., un tanar, de 21 de ani,din Tarnaveni, banuit de insusirea bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor si efectuarea de operatiuni financiare... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

