Reținut 24 de ore pentru aproximativ 1000 de lei furați Politistii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 3 Raciu, au reținut pentru 24 de ore, la data de 25 iunie a.c., un barbat de 64 de ani, din Targu Mureș, banuit de savarsirea infractiunii de furt calificat. Cel in cauza, in 25 iunie ar fi patruns in incinta unui imobil din comuna Sanpetru de Campie, de unde ar fi sustras suma de aproximativ 1000 de lei. Prejudiciul cauzat prin activitatea...

Sursa articol si foto: infomures.ro

