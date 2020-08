Stiri pe aceeasi tema

- Zece barbati au fost retinuti pentru 24 de ore in urma scandalului in care au fost implicate zeci de persoane joi, in centrul orasului Murgeni. De asemenea, alte 31 de persoane au fost amendate.

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat ca la priveghiul lui Emi Pian au fost amendate 60 de persoane, iar printre acestea s-a aflat și manelistul Florin Salam. Se pare ca artistul a interpretat, in prezența a sute de persoane, mai multe melodii de jale, langa coșciugul interlopului. "Ca…

- Cinci barbati cu varste cuprinse intre 22 si 49 de ani, toti din Unirea, au fost retinuti, ieri, pentru 24 de ore, in cazul scandalului cu bate și topoare din localitate. Acestia sunt banuiti ca ar fi participat la altercatia din noaptea de 22 iunie, care a avut loc pe o strada din comuna Unirea. Un…

- ULTIMA ORA… In aceasta dimineața, anchetatorii au adus in fața judecatorilor de drepturi și libertați pe rromii din Murgeni, ridicați duminica dimineața de polițiști. Instanța a emis trei mandate de arestare preventiva, pentru doi membri ai clanul Sandu și un membru al clanului Murui. Acestia iși vor…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a condamnat “ferm”, duminica, actele de violența din ultima perioada și a anunțat ca vor crește acțiunile structurilor de specialitate ale MAI in combaterea și sancționarea elementelor infracționale. Vela a solicitat Poliției și celorlalte structuri competente…

- Ipoteza unui accident domestic, in urma caruia mezzosoprana a cazut și s-a lovit puternic la cap, fapt ce i-a provocat un hematom subdural și o stare comatoasa, este tot mai mai des pusa in discuție de autoritațile, care investigheaza cazul. La acest fapt ar fi contribuit și alcoolemia sopranei care…