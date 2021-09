Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Vatra Dornei a dispus luarea masurii preventive a controlul judiciar fața de cei patru inculpați cercetați sub aspectul savarșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe in județul Suceava, anunța Parchetul Vatra Dornei. Parchetul…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Vatra Dornei i-a pus sub controlul judiciar pe cei patru barbati acuzati de agresarea unui activist de mediu si a doi jurnalisti care realizau un documentar despre taierile ilegale de paduri din judetul Suceava. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Patru barbati, cu varste cuprinse intre 24 si 44 de ani, au fost retinuti in urma agresarii a doi jurnalisti si a unui activist de mediu care realizau un documentar despre taierile ilegale de paduri din judetul Suceava, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Suceava. Potrivit sursei citate,…

- 11 persoane implicate in cazul jurnaliștilor și a activistului de mediu agresați intr-o padure din Suceava au fost audiate. Comisarul Georgian Dragan din cadrul IGPR a anunțat ca, deși persoanele vatamate „au oferit informații vagi cu privire la agresori”, polițiștii au identificat și depistat deja…

- La data de 25 august 2021, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 50 de ani și fața de unul de 21 de ani, ambii din Sebeș, care sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe. In sarcina acestora s-a…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Iasi au efectuat 3 perchezitii domiciliare intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de proxenetism. Ieri, 3 august a.c., politistii Serviciului de InvestigatiiCriminale Iasi au efectuat trei perchezitii domiciliare, dintre care doua pe raza judetului Iasi si una in judetulBihor, in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectulsavarsirii infractiunii de proxenetism.…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 28 iulie 2021, a inculpatului REBENCIUC ALEXANDRU, inspector antifrauda in cadrul Direcției Regionale Antifrauda Fiscala…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Calimanești au reținut pentru 24 de ore, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Brezoi, doi barbați din Calimanești, cercetați pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. La data de 18 iunie a.c., polițiștii au reținut…