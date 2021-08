Rețineri în cazul adeverințelor de vaccinare eliberate în fals Inca o persoana a fost reținuta in cazul adeverințelor de vaccinare eliberate in fals. Este vorba despre un barbat din Cluj, de 41 de ani, acuzat ca a convins o tanara sa intre in registrul vaccinarilor al unui centru din Alba. Poliția Alba anunța ca, dupa perchezițiile de joi, cercetarile au fost extinse și asupra unui barbat din județul Cluj, pentru instigare la fals informatic. Barbatul, de 41 de ani, a fost reținut, pentru 24 de ore. Din cercetari a reieșit ca barbatul ar fi determinat o tanara, de 26 de ani, din Cluj – Napoca, sa acceseze o platforma de evidența naționala a vaccinarilor și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

