- Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin va fi prezenta maine, 23 noiembrie 2022, incepand cu ora 10.00, in localitatea Jidvei, județul Alba. Invitam femeile din grupul tinta 24-64 de ani sa participe la screeningul cancerului de col uterin, prin testare gratuita Babes-Papanicolaou…

- Invitam femeile sa participe la testare gratuita Babes Papanicolaou si HPV. Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin va fi prezenta in perioada 10-14 noiembrie 2022, in localitatile Brancovenesti si Tigmandru, din judetul Mures. Invitam femeile din grupul tinta 24-64 de ani sa participe…

- PREVENTIE… Campania de preventie și depistare precoce a cancerului de col uterin – „Fii responsabila de sanatatea ta”- ajunge luna aceasta in alte in patru localitati vasluiene. Femeile cu varste intre 25 si 64 ani, care vor sa se testeze gratuit, sunt asteptate femeile din municipiul Vaslui (activitate…

- Spitalului Clinic Județean de Urgența Targu Mureș a lansat procedura de afiliere pentru Centrele de recoltare din regiunea Centru, in vederea implementarii Proiectului „Program de prevenție, depistare precoce și tratament precoce al cancerului de col uterin". Astfel, cabinetele medicale de obstetrica-ginecologie…

- Cancerul de col uterin este o problema grava de sanatate publica in Romania și una dintre cauzele majore care duc la deces, țara noastra fiind chiar pe primul loc in Uniunea Europeana la mortalitatea cauzata de cancerul de col uterin - 2.000 femei mor in Romania anual din cauza acestei boli. Cifrele…

- Spitalului Clinic Județean de Urgența Targu Mureș a lansat procedura de afiliere pentru Centrele de informare si consiliere din regiunea Centru, pentru derularea Proiectului „Program de prevenție, depistare precoce și tratament precoce al cancerului de col uterin". Astfel, cabinetele de asistenta medicala…

- Femeile din grupul tinta din Sighisoara si imprejurimi sunt invitate sa se programeze la testare gratuita Babes Papanicolaou si HPV, in cadrul retelei de screening organizata in cadrul Spitalului Municipal Sighisoara. Pentru a fi asigurat accesul facil al femeilor sanatoase la serviciile medicale de…

- Femeile din grupul ținta 24-64 de ani care sun angajate ale companiei Hirschmann Automotive TM SRL sunt invitate sa participe la screeningul cancerului de col uterin, prin testare gratuita Babes-Papanicolaou si HPV, program dedicat promovarii, prevenirii si depistarii precoce a cancerului de col uterin.…