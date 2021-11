In ediția din 3 noiembrie 2021 de la Neatza cu Razvan și Dani, Catalin Rizea, soțul Addei care a participat la Chefi la Cuțite, l-a inlocuit pe chef Nicolai Tand in bucatarie și a preparat doua rețete: Gulaș de porc cu galuște și pere in sos de vin.