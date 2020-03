Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Consiliului Judetean (CJ) Covasna a anuntat joi seara ca a pus cele 30 de camere ale Centrului de Educatie a Adultilor din localitatea Arcus la dispozitia personalului Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe si al Serviciului de Ambulanta, care prezinta un risc ridicat de infectie…

- Testele COVID-19 facute angajatilor Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, dupa confirmarea unui caz in randul cadrelor medicale, sunt negative, a anuntat, duminica seara, conducerea institutiei. “Va informam asupra faptului ca testele COVID-19 ale personalului aflat in carantina la sectiile…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a transmis prin intermediul unei rețele de socializare, dupa apariția pe rețelele de socializare a unui mesaj prin care se anunța ca doi medici de la Spitalul Județean de Urgența „Fogolyan Kristof” din municipiu ar fi infectați cu COVID-19, ca „in…

- Un numar de 60 persoane, dintre care 39 de pacienti si 21 de cadre medicale, sunt izolate in sectiile Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din Sfantu Gheorghe dupa ce unul dintre angajati a fost diagnosticat cu COVID-19, au anuntat duminica, intr-o conferinta de presa, reprezentantii conducerii institutiei.…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a confirmat, duminica, faptul ca unul dintre angajati a fost diagnosticat cu COVID-19. Potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES, printre primele masuri dispuse s-au numarat plasarea in carantina a trei sectii si “decontaminarea” spitalului.…

- Protejarea cadrelor medicale, aflate in prima linie de lupta impotriva noului coronavirus, este unul dintre obiectivele principale ale autoritatilor sanitare din judetul Covasna, a declarat luni, managerul Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, Andras Nagy Robert. Acesta a mentionat ca…

- La Secția de Urgențe a Spitalului Județean de Urgența „Dr. Fogolyan Kristof” Sfantu Gheorghe, in intervalul 30 decembrie 2019- 6 ianuarie 2020 s-au prezentat un numar de 879 pacienți, in cazul a 221 de persoane fiind nevoie de internare. In perioada de raportare, la secția de specialitate a…

- Doua cazuri de traumatisme produse de petarde s-au inregistrat perioada 31 decembrie 2019- 3 ianuarie 2020, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean de Urgența „Dr. Fogolyan Kristof” Sfantu Gheorghe. Potrivit unui comunicat de presa emis in urma cu cateva minute de catre Spitalul…