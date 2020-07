Stiri pe aceeasi tema

- Daca esti tentata sa iti faci singura produsele cosmetice, incepe cu un balsam hranitor cu ceara de albine si ciocolata. Este foarte simplu de facut si atat de agreabil, incat o sa fii convinsa ca vrei sa incerci si...

- Iți propunem o serie de rețete cu vinete numai bune de incercat acasa. Sunt preparate simple de urmat pentru care nu ai nevoie de foarte multe ingrediente, dar gustul ii va cuceri pe toți membri familiei. Iata selecția de rețete.Pentru ca tot este sezonul vinetelor gustoase romanești, te provocam sa…

- Dulceața de smochine reprezinta modalitatea perfecta de a pastra aroma fructelor peste iarna. Dulci, aromate și parfumate, smochinele verzi, mov sau galbene se pregatesc foarte ușor pentru dulceața. Iata ce ai de facut.Smochinele au un gust dulce acrișor, conțin vitamine precum vitamina A, B, C, dar…

- Astazi, 18 iunie 2020, sarbatorim una dintre cele mai indragite activitați din sezonul cald: picnicul. Ce este picnicul? este o masa luata in comun la aer liber (intr-un parc, padure etc.), care se ține in general vara. Pregatim o matura mare, un cos plin cu bunatati (fructe, sandwich-uri, suc de fructe,…

- Pandemia de coronavirus a afectat si sectorul ingrijirii la domiciliu a persoanelor cu nevoi speciale. De teama contaminarii, multe dintre femeile din estul Europei active in acest sector intorc spatele Germaniei.

- Fostul șef al statului a declarat ca peste 6 luni este posibil sa asistam la o serie de infracțiuni comise de clanurile de rromi, iar siguranța oamenilor ar putea sa fie pusa în pericol. Basescu a tras un semnal de alarma și avertizeaza, printr-o postare pe Facebook, ca o buna…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO ȘTIREA TA| O adevarata „aventura” printre gunoaie pentru pacienții care merg sa-și ia rețete de la Policlinica Alba Iulia Un cititor al site-ului ziaruluiunirea.ro ne-a trimis, pe adresa redacției mai multe imagini de la Policlinica Alba Iulia, transmițandu-și indignarea fața…

- "Daca am lua Facebook ca un indicator al intereselor oamenilor, cu siguranța putem spune ca o parte dintre termenii cautați pe Google in perioada asta erau previzibili, cum ar fi rețeta pentru maia, tunsul acasa și chiar amenajarea unui birou, unui spațiu optim de munca, acasa. Surpriza noastra a…