Reţete pentru Paşte: Rulouri din file de şalău Mod de preparare Rulouri din file de salau Speli si cureti morcovii, apoi ii pui intregi la fiert impreuna cu condimentul. Cand sunt gata ii lasi sa se raceasca, apoi pe fiecare morcov infasori cate un file crud, in spirala. Ca sa nu se desprinda le prinzi cu scobitori. Ungi fileurile cu uleiul de masline, apoi le asezi intr-un vas termorezistent. Adaugi vinul si apa, feliile de lamaie, presari putina sare, condimente dupa gust si dai vasul la cuptor la foc potrivit timp de 30 de minute. Sunt bune caldute, nu fierbinti si merg foarte bine cu sote de legume. Puteti servi si cu… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

