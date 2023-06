Stiri pe aceeasi tema

- Un smoothie este o super alegere daca iti doresti o bautura gustoasa, dar plina de nutrienti esentiali. Este o super idee sa inlocuiesti sucurile acidulate, bauturile energizante sau cele pe baza de cafea si zahar cu un smoothie din fructe sau legume.

- Acizii grași Omega-3 sunt compuși esențiali bunei funcționari a organismului. Aceștia contribuie la crearea membranelor celulare și susțin mai multe procese biochimice din organism, de la reglarea tensiunii arteriale și menținerea elasticitații vaselor de

- Daca ai ramas fara amidon nu este nevoie sa mergi la supermarket sa cumperi, deoarece acesta poate fi inlocuit. Amidonul de porumb este o pudra care este utilizata pentru gatit, dar și pentru coacere. Iata care sunt inlocuitorii pe care te poți baza in bucatarie!

- Fostul lider PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și-a deschis un canal de YouTube in care gatește. Prima sa rețeta dezvaluita internauților este o mancare de fasole galbena pastai.„Vreau sa incercam in aceste filmulețe sa descoperim impreuna niște rețete ușoare, gustoase și sanatoase. Astazi…

- (P) Dulciurile se numara printre cele mai iubite preparate din intreaga lume. Zaharul nu este un aliment considerat sanatos sau cu un aport deosebit asupra sanatatii. Totusi, consumul moderat, ocazional de dulciuri este acceptat de catre medicii nutritionisti daca nu exista contraindicatii. Cheia este…

- Poate nu ai mereu timp sa iesi in oras si sa te intalnesti cu familia si prietenii, insa trebuie sa stii ca exista solutii. Indiferent de cat de mult de pricepi la gatit, poti oricand sa organizezi o cina delicioasa alaturi de cei dragi. Nu, nu trebuie sa petreci doua zile in bucatarie, sa intorci […]…

- Sursa foto: Raw pasta scattered on wooden board near saucepan in kitchen · Free Stock Photo (pexels.com) Programul de peste zi nu-ți permite sa iți stabilești un orar de masa, așa cum ți-ai dori? In acest caz, cu siguranța ca acest scenariu iți este cunoscut: ajungi acasa dupa o zi lunga petrecuta la…