Reţete de prăjituri și plăcinte cu mere de post Chiar daca ții post, asta nu inseamna ca nu te poți delecta cu preparate delicioase. Merele sunt fructele ideale pentru prajituri și placinte, așa ca de ce sa nu profiți de ele pentru a face aceste rețete? Toata familia va adora aceste deserturi de post. Merele merg de minune cu scorțișoara, dar sunt delicioase și in combinație cu alte fructe de sezon precum perele sau nucile. In acest articol ți-am pregatit cateva rețete cu mere pe care trebuie sa le incerci iarna aceasta. Prajituri și placinte cu mere de post - rețetePlacinta cu mere de post americana310 g de faina obișnuita225 g ulei de cocos… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ai nevoie de doar cateva ingrediente pentru a aduce in casa ta mirosul de sarbatoare. Rețeta de fursecuri de Craciun pe care ți-o propunem este economa, are ca timp de pregatire 10 minute, iar cantitatea de zahar este foarte mica, relateaza site-ul andreearaicu.ro .Asta le face prietenoase cu silueta,…

- Rețeta pentru cozonacul de post cu suc de portocale. E mai delicios decat ce știam pana acum. Exista și deserturi de post extrem de delicioase pe care le poți consuma in perioada urmatoare. Cea mai buna alegere este chiar cozonacul de post cu suc de portocale. Rețeta pentru cozonacul de post cu suc…

- Chiar daca suntem in postul Craciunului, nu inseamna ca ar trebui sa nu te mai bucuri de aceasta perioada minunata din an. Poți incerca aceste rețete de gogoși de post care sunt delicioase. In plus, iți vei bucura familia cu ceva dulce la final de cina. Unde mai pui ca le poți lua cu tine la pachet…

- Ingrediente: Pentru foi/ fillo: 450 g faina 200 g apa calduta o lingura de otet 50 ml de ulei o lingurita de sare. Pentru umplutura 1 kg de dovleac curatat 400 g branza feta/telemea 60 ml ulei 2 ou 100 g orez/ quinoa/ bulgur o ceapa uscata/ 5-6 fire de ceapa verde ½ legatura de marar ½ legatura de patrunjel,…

- Cum prepari negresa de post cu ciocolata. Rețeta cea mai ușoara. Daca ai pofta de dulce in perioada postului, poți incerca o serie de rețete de dulciuri de post. Una dintre ele este negresa de post care pe cat de simpla este, pe atat de delicioasa va fi. Ingredientele necesare pentru negresa de post…

- Ingredientul care face toate clatitele pufoase. Rețeta merita incercata. E foarte ușor sa prepari clatite, insa poate nu mereu acestea ies așa cum iți dorești. Sunt cateva secrete care țin de compoziție și care iți pot face clatitele mult mai pufoase. Iata lista de ingrediente de care ai nevoie: Ingredientul…

- Prajituri mai mici la gramaj, mai scumpe și cu mai multe produse de sezon, acestea sunt doar cateva dintre masurile pe care patiserii și cofetarii le iau in calcul, in contextul valului de scumpiri din ultima perioada.Din cauza scumpirilor din ultimul an și a crizei energetice, producatorii sunt tot…

- Deci, draga cititorule.. Veni momentul sa-i uimesti pe-ai tai cu ceva deosebit si simplu, in egala masura. Sa facem intai lipiile. Cantitatile sunt pentru mai multe lipii. Le micosrezi, daca faci mai putine. – Cam jumatate de kg de faina – Vreo 700 ml apa calduta – Praf de copt (eu, la cantitatea asta,…