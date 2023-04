Stiri pe aceeasi tema

- Om de televiziune, artista, mama, soție și gospodina desavarșita! Mirela Vaida a explicat, pas cu pas, rețeta mamei sale pentru cel mai pufos cozonac. Prezentatoarea a dezvaluit care este ingredientul secret pentru un desert excepțional. Rețeta Mirelei Vaida pentru cel mai pufos cozonac Mirela Vaida…

Rețete de Paște. De ce sa pui bere la friptura de miel. Și marii bucatari fac asta

- Drob de pui, reteta pentru Paste. Playtech Știri iți explica ce pași trebuie sa urmezi pentru a prepara cel mai fraged, deloc inecacios, drob cu ficat, pipote și inimi de pui. Vezi in randurile de mai jos ce trebuie sa pui in el pentru a nu se sfarama. Daca vei respecta modul de preparare, toata […]…

Cat costa drobul de miel gatit de chef Catalin Scarlatescu. Ingredientul secret pe care il folosește in rețeta sa

- Daca și tu ești in cautarea unui desert potrivit pentru Postul Paștelui, ai ajuns la locul potrivit. Playtech Știri iți explica cum sa prepari clatite pufoase de post cu un ingredient secret. Toata lumea te va lauda pentru rezultatele pe care le vei obține. Cum poți prepara clatite pufoase de post Postul…

- Doar pentru ca alegem sa respectam restricțiile alimentare impuse in perioadele de post din an, nu inseamna ca trebuie sa ne luam adio de la preparate delicioase. Un exemplu ce nu ar trebui sa iți lipseasca din meniu in urmatoarele saptamani este ciorba de cartofi cu zeama de varza. Aceasta rețeta de…

- Printre deserturile ușor de preparat se numara pandișpanul, o rețeta care iți amintește, cu siguranța de copilarie. Deși nu ai nevoie de prea multe ingrediente pentru a-l pregati, este bine sa nu omiți un ingredient pe care sa il pui in pandișpan.

- Clatitele sunt preferate de mulți pofticioși, insa nu oricine știe cum sa le faca in mod corect. Ce ingredient secret trebuie sa folosești pentru a fi mai dulci și pufoase decat de obicei. Numai gopodinele pricepute au auzit de acest truc. Tot ce trebuie sa faci, pas cu pas.