Reţete de mousse – secretele celui mai fin mousse Mousse-ul este unul dintre cele mai fine preparate culinare și este foarte apreciat atat pentru delicatețea și textura sa cremoasa. Descopera cum sa faci un mousse excelent și vezi unele dintre cele mai populare rețete de mousse din care sa te inspiri.Ce este mousse-ulMousse-ul este un preparat sarat sau dulce cu consistența unei spume dense, compus dintr-un ingredient principal - un piure amestecat cu albușuri batute tare spuma, frișca sau ambele.Mousse-ul iși are originea in secolul al XVIII-lea in Franța. Cuvantul mousse se traduce prin „spuma”, descriind textura aerisita a acestei spume.Mousse-urile… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stilul old money este sinonim cu eleganța și rafinamentul, inspirandu-se din garderoba aristocraților și a celor din familii vechi cu tradiție. Acest trend reprezinta un simbol al bunului gust și al unei mode atemporale, punand accent pe piese vestimentare clasice, de calitate superioara. Atunci cand…

- Siguranța online și protejarea finanțelor personale au devenit aspecte vitale in era digitala in care traim. Fraudele online și infracțiunile cibernetice sunt tot mai sofisticate, iar utilizatorii trebuie sa fie conștienți de metodele prin care iși pot proteja datele și conturile financiare. Iata cateva…

- Nectarul de fructe este o bautura dulce, aromata și racoritoare. Din fericire, nectarul de fructe se poate face și acasa cu ușurința, din fructele preferate. Descopera unele dintre cele mai delicioase rețete de nectar de fructe.Ce este nectarul de fructeNectarul de fructe este o bautura obținuta din…

- Origini și istorieFolosit in numeroase rețete de paste, pentru a unge diverse tipuri de bruschete, dar și pentru rețete de pizza, peste legume la cuptor sau in salate de cartofi, acest preparat iși are originea in regiunea de coasta Liguria din nord-vestul Italiei. Aici, solul fertil și clima mediteraneeana…

- Dieta mediteraneeana este una dintre cele mai populare diete de slabit și unul dintre cele mai sanatoase modele de alimentație. Este bogata in alimente sanatoase și are, ca urmare, multe beneficii pentru sanatate. Descopera mai multe despre dieta mediteraneeana și afla ce rețete rapide poți prepara…

- Pasca este nelipsita de pe masa de Paște, insa acest desert tradițional poate fi reinterpretate intr-o mulțime de feluri. Tot mai des, romanii fac pasca cu ciocolata, adaugand acestui desert o nota cu totul speciala. Pasca este un desert care se face in mod clasic cu branza de vaci, stafide și un aluat…

- Este cunoscut faptul ca in Germania, exista foarte mulți pasionați ai jocurilor de noroc. Tot mai multe persoane din aceasta țara aleg sa-și petreaca timpul liber la diferite cazinouri stradale sau la cazinourile online. Daca și tu te afli in Germania și vrei sa știi cum poți profita la maxim de aceste…