- Pentru ca vara cel mai des copiii poftesc la inghețata și nu va indurați sa nu le satisfaceți poftele nevinovate, este mai bine și mai sanatos sa le preparați inghețata acasa. Noi am ales top cele mai bune 3 rețete pentru copii de inghețata de casa.

- E oficial vara, iar gandurile ne zboara la vacanța! Deși inca nu au fost ridicate toate restricțiile de calatorie. De fapt, nici nu ai nevoie de un bilet de avion pentru a calatori in locuri exotice. E suficient sa bei un cocktail delicios pentru a te simți ca in concediu. Iata mai jos 3 rețete... Read…

- Fiica cea mica a fostului președinte Traian Basescu are niște copiii simpatici, pe care nu numai ca i-a facut manechine dar ii prezinta și pe instagram. De cateva zile incoace Elena Basescu posteaza pe rețelele de socializare rețete de bauturi și deserturi și iata ca le prezentam și noi pentru cititorii…

- Hrișca a devenit foarte apreciata in ultimii ani și pe plaiurile mioritice. Datorita multiplelor beneficii pe care le are pentru sanatate, hrișca este folosita in diverse rețete, atat pentru copii, cat și pentru adulți.Hrișca este un aliment ce aduce un aport nutrițional important, are numeroase proprietați…

- PSD Mureș a transmis un mesaj de condoleanțe adresat celor apropiați primarului din Iclanzel. "Suntem alaturi de familia bunului nostru coleg și prieten, primarul comunei Iclanzel, Ionuț Ciprian SAND, care, mult prea tanar, a plecat dintre noi. Un bun roman, fiu de preot, fost militar al Armatei…

- Platforma IMM Invest pentru inscrierea in programul de credite garantate de stat a crapat in prima jumatate de ora de la lansare. De atunci au trecut mai bine de șase zile, nicio firma nu s-a inscris pana acum, site-ul tot nu merge. Premierul Orban și ministrul Cițu o scalda acum, vorbesc de teste de…

- Ce parere aveți beizadelelor imbuibate ? Eva Antal e brașoveanca get-beget. Pensionara, dupa o viața de munca, de om harnic, cinstit, temerar; cum rar mai intalnești. Un exemplu deosebit pentru mulți tineri. Mai ales, o replica la beizadelele de bani gata, gata spalați ( banii, nu odraslele ) Tineri…

- Retete de Pasti: Pasca Mod de preparare Retete de Pasti: Pasca Stafidele le punem intr-un bol, turnam apa cat sa le acopere si le lasam sa se inmoaie 30 minute – 1 ora, dupa care le punem intr-o strecuratoare la scurs. Punem branza dulce de vaca intr-un castron, adaugam zaharul tos,…