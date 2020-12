Stiri pe aceeasi tema

- INGREDIENTE Pentru blat: 100 g unt, 250 g biscuiți digestivi, 2 linguri de cacao Pentru crema: 900 g crema de branza nesarata, 2 linguri crema de whiskey, 100 g zahar pudra, 300 ml frișca lichida, batuta, 100 g ciocolata neagra, data pe razatoare MOD DE PREPARARE 1. Topește untul intr-o tigaie și adauga…

- Cozonacul este un dulce tradițional, nelipsit de pe mesele de Craciun sau de Paște. Cand vine vorba de cozonac de casa mai ca-ți ploua in gura, cum zice un vechi proverb romanesc. Cozonacul pregatit in casa nu poate fi comparat cu unul cumparat!

- Cum sa scapi de curațatul cartofilor fierți de coaja mai repede? Exista un truc ce te ajuta sa faci asta in doar cateva minute, fara sa ai prea multe batai de cap. Ce trebuie sa faci ca sa termin repede treaba in bucatarie? Cum sa cureți repede cartofii fierți in coaja? Trucul e extrem de […] The post…

- In urma cu patru zile, pe 12 noiembrie, Ministrul Violeta Alexandru anunța pe Facebook lansarea site-ului ”pensiamea.ro”. Este unul din mulții pași pe care ministrul și l-a propus spre digitalizarea sistemului de pensii din Romania. ”Un singur drum la Casa de Pensii!” Sub acest motto, Ministrul Violeta…

- Vrei sa daruiești cuiva flori și nu știi exact ce sa alegi, mai ales daca ești in cautarea unui cadou care sa aiba și o anumita semnificație? In acest caz, permite-ne sa iți venim in ajutor și sa iți recomandam cele mai frumoase flori in cutii și buchete, pe care le poți comanda online, de la Maison…

- Pentru ca traim intr-o lume moderna este de la sine inteles ca nenumarate domenii se pot eficientiza. Astazi se poate obtine pe loc ceea ce inainte ar fi avut nevoie de proceduri anevoioase. Situatia este valabila inclusiv in cazul finantarii unor business-uri, iar solutii moderne gasim la Omnicredit.…

- Cel mai simplu sos, care da savoare multor preparate culinare, se prepara rapid. Mujdeiul, nelipsit in bucataria romaneasca se face rapid cu doar 3 ingrediente. Reteta deliciosului preparat o regasim la Radu Anton Roman, regretatul gastronom, in lucrarea gastronomiei romanesti “Bucate, vinuri si obiceiuri…

- Cateva zeci de gurmanzi au gustat ”Carticica meseriei de bucatar”, editata de Jozsef Lukacs, in magazinul Moldovan din cartierul Buna Ziua, cu tot cu cea mai veche reteta a produsului Varza a la Cluj. Rețeta de varza a la Cluj “Carticica meseriei de bucatar – cartea de bucate de la Cluj tiparita in…