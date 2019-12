REȚETE Cum să faci friptura perfectă pentru Revelion Pentru inceput, trebuie sa cumperi carne de calitate O bucata intreaga de pulpa de porc va fi perfecta pentru o friptura pe care sa o imparti cu toti invitatii tai. Alege o pulpa cu os care sa aiba intre 4 si 6 kg, care va fi perfecta pentru 12-14 persoane. Maseaza carnea Amesteca in parti egale zahar brun, sare, condimente, usturoi proaspat pisat. Pentru o bucata de pulpa de 5 kg vei avea nevoie de 50 de g de zahar brun, 50 g sare, 50 g usturoi si 50 g ame (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

