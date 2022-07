Stiri pe aceeasi tema

- Mana este una dintre cele mai groaznice boli ale tomatelor. Boala se extinde rapid și poate distruge culturile complet. Iata cateva masuri care le puteți intreprinde pentru a salva legumele și a ajunge sa le savurați coapte! REȚETA 1 — EMULSIA! Aveți nevoie de: 5 litri de apa o lingura de bicarbonat…

- O lista cu cinci rețete simple și delicioase, pe care trebuie sa le gatiți acasa. Supa de dovleac Ingrediente: • 1 kg dovleac (cantarit dupa ce s-a curațat de samburi și coaja) • 1 ceapa mare • 1 felie groasa radacina de țelina (cca 50 g) • 4 caței de usturoi • 2 cartofi • 300 ml supa de pui (sau supa…

- O luna de vara deja a trecut, dar ne așteapta mult mai multe zile caniculare, iar pentru asta trebuie sa ne adaptam dieta. Ciorbele sunt recomandate de nutriționiști intr-un regim alimentar echilibrat, dar in sezonul cald trebuie sa optam pentru cele ușoare.

- Profesoara Cristina Tunegaru a afirmat ca subiectele la Limba romana la Evaluarea nationala 2022 nu au fost dificile, ci mai degraba medii spre usoare, ea explicand si rezolvarea acestora. Elevii care au sustinut marti examenul la Limba romana de la Evaluarea nationala 2022 au avut de rezolvat doua…

- Nu aveti nevoie de o multitudine de vase de gatit pentru a da frau liber imaginatiei si a pune pe masa cele mai gustoase preparate de mancare. O tigaie grill va poate ajuta sa iesiti din impas atunci cand nu aveti suficienta inspiratie. De asemenea, da nastere unor feluri principale grozave cu care…

- Traficul din localitatea Florești a fost dat peste cap in dimineața zilei de luni, 23 mai, din cauza unei tamponari ușoare intre doua mașini, in zona sensului BMW, circulația desfașurandu-se bara la bara. In fiecare dimineața, Floreștenii care trebuie sa ajunga la munca in oraș, duc o adevarata…

- Bogdan s-a folosit de experienta dobandita la marii producatori de preparate din carne din Romania pentru a transforma producerea tehnologizata a produselor in mestesug. Totul este verificat in cele mai mici detalii, pornind de la transarea si fasonarea carnii, la condimentare si legare, iar gustul…

- Congelatorul este uitat atunci cand vine vorba despre curațenia casnica, insa acesta ar trebui curațat regulat sau cel puțin macar odata la cateva luni. Nu este un lucru tocmai ușor de facut, deoarece trebui sa-l dezgheți, insa iata cateva trucuri care te vor ajuta. Metoda ușoara de a dezgheța congelatorul…