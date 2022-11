Gutuile parfumate sunt ca un simbol al toamnei, iar rețetele cu gutui sunt foarte apreciate in acest moment din an. Pe langa dulcețuri și compoturi, gutuile pot fi ingredient și in alte preparate delicioase.Ce beneficii au gutuileIn Grecia Antica, fructele erau considerate un simbol al fertilitații. Conform credinței, grecii erau de parere ca femeile gravide care mananca gutui in sarcina vor naște copii inteligenți.In zilele noastre, se știe ca gutuile au proprietați antioxidante, astringente, antialergice, emoliente, tonice șivitaminizante. In plus, gutuile imbunatațesc sistemul imunitar și stimuleaza…