Stiri pe aceeasi tema

- Cu puține ingrediente sanatoase și o doza de creativitate, poți prepara acasa inghețata delicioasa, satisfacatoare și prietenoasa cu silueta. Iata trei rețete simple de inghețata dietetica pe care le poți incerca chiar astazi!1. Inghețata dietetica de banane și afineIngrediente:– 3-4 banane coapte–…

- Mai multi angajați ai unei clinici private și ai unei farmacii sunt cercetati fiind banuiți ca falsificau rețete, le decontau de la Casa de Asigurari și vindeau medicamentul pe piața neagra. Prejudiciul adus bugetului asigurarilor de sanatate depașește un milion de lei, spun surse din ancheta. O asistenta…

- Este deja un act reflex sa punem la rece produsele pe care nu le vom consuma prea curand, din dorința de a le prelungi valabilitatea. Exista insa cateva alimente pentru care metoda de pastrare nu este recomandata. De ce sa nu mai ții cașcavalul in congelator Trebuie sa incepem prin a preciza ca poți…

- Generația TikTok scoate la lumina un aliment care ajuta la slabitIntr-o era in care generația TikTok adopta un stil de viața sanatos și evita opțiunile daunatoare, branza de vaci a devenit un aliment preferat, folosit in rețete gatite acasa. Videoclipurile abunda pe TikTok, in care utilizatorii impartașesc…

- Un ardelean are mare succes in agricultura cu un soi de fructe gigant si care sunt la mare cautare. Se intampla in gradina unui producator din judetul Satu Mare. Fructele care cresc acolo cantaresc pana la 140 de grame.Este, desigur, un soi special. Capsunile uriase cantaresc si 168 de grame bucata,…

- Cozonacul este unul dintre cele mai apreciate și delicioase deserturi tradiționale de Paște. Rețete de cozonac sunt foarte multe, la fel de multe sunt și sfaturile utile la prepararea lor. Toți ne-am dori sa il pastram pufos și delicios pentru o perioada mai lunga. In caz ca nu știați, cozonacii pot…

- Rațele sunt populare in multe culturi pentru carnea lor, dar și pentru oua și chiar pentru pene. Carnea de rața are o textura și un gust apreciate de mulți gurmanzi. Descopera unele dintre cele mai apreciate rețete cu carne de rața.Despre carnea de rațaCarnea de rața, deși este adesea asociata cu un…

- Crema dulce, crema ușor sarata sau crema aromata, fiecare dintre acestea sunt ingredientul vedeta al oricarei rețete de prajituri. Mai jos iți spunem ce rețete de creme pentru prajituri poți face acasa.Prajiturile cu crema la interior sunt printre cele mai consumate deserturi. Nu sunt deloc greu de…