- Puii inveliti in lut, fripti intr-o groapa cu jar, au fost considerati pana acum vreun secol un preparat specific hanurilor, dar si evenimentelor cu larga participare, cum ar fi nuntile, serbarile campenesti ori banchetele boieresti.

- Daca ai fost de curand la vreo petrecere, s-ar putea sa fi vazut pe mese niște boluri mari, in care se afla un lichid cu felii de fructe. Este vorba despre punci, o bautura care poate fi atat alcoolica, dar și nonalcoolica și care conține suc de fructe. Este una dintre variantele eficiente de a te racori…

- Cozonacul este un aliment obligatoriu pe masa tradițional romaneasca de Paște și Craciun. Chiar daca, in zilele noastre, se gasește cu ușurința in comerț, nimic nu se compara cu gustul cozonacului facut in casa. Suntem siguri ca fiecare gospodina are rețeta ei preferata de cozonac, dar puțina diversitate…

- Gina Pistol a avut dintotdeauna o imagine de diva, dar niciodata nu s-a dat inapoi de la treburi casnice. Prezentatoarea emisiunii "Asia Express" de la Antena 1 e pasionata de arta culinara, iar acum, in perioada de izolare din cauza pandemiei de Covid-19, are suficient timp pentru a experimenta noi…

- Din puține ingrediente și la indemana tuturor, sau mai bine zis, cu ce ingrediente mai gasim prin camara, putem prepara doua rețete pentru un meniu de post: Spaghete cu masline și Gogoși pufoase de post.

- Bautura originara din Cuba, Mojito este unul dintre cele mai consumate cocktailuri din țara noatra. Gandit inițial ca o bautura racoritoare de vara, acest amestec a intrat imediat in topul preferințelor consumatorilor datorita aromei sale puternice de menta, in combinație cu prospețimea lime-ului și…

- Preparatul se poate pregati foarte usor si de catre un neavizat in arta gastronomiei. Gustul deosebit al pastravului este dat de o combinatie de condimente, dar si de un mic truc care impiedica sararea excesiva a pestelui.