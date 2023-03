Stiri pe aceeasi tema

- Ingrediente nuca macinata fin pesmet zahar un cubuleț de unt esența de rom scorțișoara Model de preparare este foarte simplu! Poți face acest desert savuros in cateva minute. In 10 minute, pastele sunt fierte, amesteci totul și le servești calde. Imediat dupa ce ai fiert pastele, se scurg bine de apa…

- Este postul Paștelui, iar daca ai ramas in „pana” de idei și nu știi ce sa mai gatești pentru aceasta perioada din an, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi iți sarim in ajutor și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru orez cu naut. Este un preparat pentru post și care va reuși…

- Placinta cu branza dulce si iaurt. Ingrediente 1 pachet de foi de placinta200 g branza dulce500 g telemea bine scursa300 ml iaurt5 ouastafide1 lingura grișuleiPlacinta cu branza dulce si iaurt. Mod de preparareSe amesteca cele doua tipuri de branza bine marunțite cu jumatate din iaurt, stafidele si…

- Pulpe la cuptor cu legume. Ingrediente 6 pulpe pui inferioare3-4 caței usturoi1 ardei gras galben6-7 roșii potrivite decojite20 ml ulei1 dovlecel1 vanata1 lingurița pasta de ardei dulce sau iutesare, piper Pulpe la cuptor cu legume. Mod de preparare Prepararea pulpelor de puiDupa ce spalam foarte…

- Rețeta de fursecuri de Anul Nou pe care ți-o propunem este economa, are ca timp de pregatire 10 minute, iar cantitatea de zahar este foarte mica.Asta le face prietenoase cu silueta, alungand sentimentul de vinovație atunci cand le vei manca!Le poți pregati intr-o cantitate mai mare, apoi sa le ambalezi…

- Rețeta pentru painea nor este foarte simpla și de efect. Atat cei mici, cat și cei mari vor fi incantați de aceasta rețeta datorita gustului ei. Aveți nevoie de doar trei ingrediente și 5 minute pentru preparare.

- Ai nevoie de doar cateva ingrediente pentru a aduce in casa ta mirosul de sarbatoare. Rețeta de fursecuri de Craciun pe care ți-o propunem este economa, are ca timp de pregatire 10 minute, iar cantitatea de zahar este foarte mica, relateaza site-ul andreearaicu.ro .Asta le face prietenoase cu silueta,…

- Craciunul se apropie in doar cateva zile, motiv pentru care oamenii trebuie sa fie pregatiți cu lista de preparate pentru masa cu cei dragi. Fursecurile de sezon nu trebuie sa lipseasca, astfel ca iți prezentam o rețeta simpla, care iți vine in ajutor. Tot ce ai nevoie sunt trei ingrediente, 5 minute…