REŢETA ZILEI: Plăcinte cu varză Mod de preparare: Se amesteca apa, oul, uleiul si sarea. Faina se cerne, se pune pe masa gramajoara, in centru se face o adincitura in forma de pilnie, in ea se toarna amestecul, apoi se framinta aluatul pina devine elastic, se formeaza o bila, se acopera cu un servetel umed si se lasa pentru 30 minute. Apoi aluatul se imparte in bucati nu prea mari, se intinde in foi subtiri, foile se stropesc cu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Mod de preparare: Porumbul si mazarea se fierb (porumbul conservat 3-5 minute se incalzeste impreuna cu zeama), se strecoara, se pun in oala, se acopera cu smintina, se adauga zahar, sare si se aduc la fierbere. Se serveste cu friganele. Prepararea friganelelor: Franzela se curata de coaja, miezul se…

- In aceasta perioada a sarbatorilor de iarna, un desert facut in casa, dupa retete traditionale, care sa ne aduca aminte de gustul copilariei, ar putea sa reprezinte o provocare pentru orice gospodina. Fie ca vorbim de turta dulce sau de cornulete cu vanilie – un ‘dulce’ facut in casa reprezinta o bucurie…

- Cozonacul cu nuca și cacao este unul dintre cele mai apreciate deserturi de Sarbatori. Rețeta clasica de cozonac se poate face cu diverse umpluturi, in funcție de preferințe insa cel mai popular este cozonacul cu nuca și cacao. Afla cum faci un cozonac pufos de Sarbatori.Ingrediente pentru cozonacul…

- Ingrediente pentru cozonacul lui chef Catalin Scarlatescu 250 g zahar 1 kg faina 450 g lapte 60 g drojdie 5 oua 300 g unt belgian 500 g nuca 150 g ciocolata belgiana 200 g rahat 30 g coaja de lamaie 30 g portocala confiataCum se prepara cozonacul lui Chef ScarlatescuSe…

- Eclerele se afla in topul preferințelor tuturor cand vine vorba de dulciuri. Sunt aromate, fragede și pline de crema fina și gustoasa. Sunt un desert pe care il gasești ușor aproape in orice cofetarie, insa care este de-a dreptul delicios daca il pregatești acasa. Rețeta pentru eclere nu este deloc…

- Mod de preparare: Stiuletele semicopt se curata de panusi, de matase, se fierbe cu capac, acoperit cu panusi, la foc mic. Se dezghioaca grauntele. Sfecla maruntita se inabusa in grasime si otet. Varza se taie fidea. Ceapa si morcovul, taiate fidea, se prajesc in pasta de rosii. Bulionul se da in clocot,…

- Chef Catalin Scarlatescu este unul dintre cei mai apreciați bucatari din Romania, astfel ca nu e de mirare ca toata lumea dorește sa-i afle rețetele cu care iși rasfața prietenii și familia. Anul acesta este musai sa incercați rețeta lui de sarmale, dar sa afli și trucul pe care il folosește Cheful…

- Mod de preparare: Inlaturati semintele, spalati ardeii. Preparati sarmalele confrom retetei „Sarmale moldovenesti cu varza”. Ardeii pregatiti umpleti-i cu sarmale si indesati-le bine. Preparati sarmalele mai departe conform retetei „Sarmale moldovenesti cu varza”. In cazul in care pregatiti sarmale…