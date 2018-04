REŢETA ZILEI. Pizza ţărănească Pentru a face sosul iute, se amesteca toate ingredientele prezentate mai sus. Peste aluatul asezat in tava se pune sosul iute. Se sfarama branzeturile si se presara peste sosul iute. Se adauga ceapa impreuna cu ardeii iuti taiati julien. Se taie rosiile felii, apoi deasupra lor se pun mezelurile. Ouale se bat cu smantana, se adauga sare si piper, iar apoi se intind peste pizza. Se pune tava la cuptor si se lasa la foc mediu pana cand ouale de deasupra sunt gata. Pofta buna! Ingredientele si cantitatile le gasesti AICI. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

