- Chifteluțele sunt unele dintre mancarurile preferate ale romanilor. Sunt pentru aproape toate buzunarele și sunt extrem de savuroase. De aceea, recomandam aceasta rețeta inedita de chifteluțe de porc dulci-acrișoare.

- Clatitele sarate sunt un adevarat rasfaț al papilelor gustative. Prin urmare, pentru rețeta de astazi, recomandam niște clatite cu ou, pui și ciuperci, perfecte pentru o cina inedita in familie. Ai nevoie de puține ingrediente și sunt gata intr-un timp record!

- Pentru ceva dulce și inedit, dar ușor de preparat, recomandam o rețeta minunata de cheesecake cu mar și caramel. Este cea mai simpla versiune pe care o poți prepara, iar rezultatul iți incanta papilele gustative.

- Primavara este prilejul ideal sa reluam consumul de salate, fructe și legume proaspete. Salate in diverse combinații reprezinta baza unei alimentații sanatoase, iar principalul avantaj este ca nu trebuie sa petreci mult timp in bucatarie pentru a le prepara.

- La prima vedere, aceste trufe cu ciocolata și cireșe ar putea parea un concept ciudat. Chiar și așa, trufele prezentate sunt mult mai interesante și mai delicioase decat o trufa cu ciocolata obișnuita.

- Ingrediente: ● 500 g mușchiuleț de porc ● 300 g ciuperci proaspete ● 100 g masline feliate ● 2 linguri unt ● 2 linguri ulei ● 150 ml vin alb sec ● sare ● piper Mod de preparare: Carnea...

- Ca tot este 8 Martie, Ziua Femeii, ne-am gandit sa va incantam cu o reteta numai buna pentru mamici si fete! Reteta zilei este compusa din briose cu mere, sirop si scortisoara, un deliciu pentru toata familia.

- Toata lumea stie ca pe data de 9 martie , in cinstea celor “40 de mucenici” omorati in Sevastia, gospodinele pregatesc “Macinicii”, fie ei fierti sau copti in cuptor. Cifra “opt” a macinicilor simbolizeaza “A opta Zi a Creatiei”, Ziua Nesfarsita sau Neinserata, care se va instaura peste tot, dupa Judecata…