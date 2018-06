REŢETA ZILEI: Mâncare de ardei Mod de preparare Mancare de ardei Se pun ardeii la copt pe un gratar, se scurg, se curata in apa rece de coaja si de seminte. Ceapa se taie marunt, telina se da pe razatoarea mica, se calesc cu 2 linguri de ulei si apoi se adauga cap calda. Rosiile spalate se taie cubulete se pun in sos. Dupa ce a fiert, se adauga 2 lingurite de condimente, piper si usturoi. Se pun si ardeii apoi se lasa sa dea un clocot. La final se adauga bulion si marar tocat fin. Ingredientele si cantitatile le gasesti pe sfatulparintilor.ro. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Mod de preparare aluat Prajitura Alba ca zapada Se dizolva zaharul in lapte, apoi se adauga ouale, sarea, uleiul, amoniacul si se amesteca. Se pune faina si se framanta un aluat potrivit de tare, atat cat sa se poata intinde 3-4 foi (depinde cat este tava de mare). Foile se coc pe dosul tavii,…

- Se spala ficatul, se curata, apoi se prajeste in ulei, dar nu de tot. Aproape de final se adauga usturoiul curatat si pisat si se lasa pana capata culoare aurie. Atentie sa nu se arda pentru ca isi schimba gustul. Aici scuzati calitatea pozei dar aburii sunt de vina.Se adauga bulionul, se mai…

- Se bat ouale cu furculita, se taie cascavalul cubulete si se pune peste oua, se adauga un varf de cutit de sare si unul de piper si se amesteca. Se spala mararul, se toaca marunt, se pune peste compozitie si se amesteca din nou. Intr-o tigaie se pune untul la topit. Ceapa verde si ardeiul…

- Ceapa taiata marunt se caleste putin impreuna cu usturoiul pisat si morcovul, apoi se adauga carnea de pui taiata cubulete mici si se adauga un pic de sare si apoi se adauga apa si se lasa la fiert Dupa ce carnea a fiert se adauga peste un amestec din lapte si iarut/smantana si se mai lasa…

- Pulpele le spalam bine dupa care le stergem cu un prosop. Intr-un vas batem oul cu sare, piper, usturoiul pisat, smantana. Ungem un vas termorezistent cu ulei adaugam pulpele, adaugam amestecul de smantana si deasupra adaugam cascavalul ras. Dam la cuptorul incalzit pana se rumeste…

- Se pune intr-o oala apa cu uleiul, cand da in clocot se adauga in ploaie faina amestecand continuu sa nu se faca cocoloase, dupa ce se omogenizeaza se lasa sa se raceasca, apoi se adauga ouale unul cate unul amestecand bine. Se pun in tava in formele digerite. Se dau la cuptor la foc mare. Cand se…

- Pentru a face sosul iute, se amesteca toate ingredientele prezentate mai sus. Peste aluatul asezat in tava se pune sosul iute. Se sfarama branzeturile si se presara peste sosul iute. Se adauga ceapa impreuna cu ardeii iuti taiati julien. Se taie rosiile felii, apoi deasupra lor se pun mezelurile.…

- Drobul de miel este un preparat traditional romanesc, fiind una dintre mancarurile specifice mesei de Paste, scrie stirilekanald.ro. Ingredientele principale sunt maruntaiele de miel (ficat, plamani, splina, inima si rinichi), verdeturi (ceapa verde, marar, patrunjel, usturoi, leustean), oua (crude…