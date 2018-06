REȚETA ZILEI: Fursecuri cu ovăz și banane Este momentul pentru inca o propunere de rețeta gustoasa și foarte ușor de facut. Propunerea noastra de astazi sunt fursecurile cu ovaz și banane. Aceasta rețeta este una accesibila atat ca preț, cat și ca efort depus in realizarea ei. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

- Cauți un tort pentru o ocazie speciala sau pur și simplu pentru puțin rasfaț? Acest desert delicios este alegerea perfecta! Prin urmare, pentru ziua de astazi, v-am pregatit un minunat tort cu blat de firimituri, cu ciocolata și cu zmeura.

- Mod de preparare Cotlet de porc cu legume: Legumele se curata, se spala bine si se taie marunt. Cotletul de porc se spala, se condimenteaza bine cu sare si piper si se pune intr-o tava. Deasupra si pe langa acesta se pun legumele, ciupercile maruntite si sunca taiata marunt, se pun…

- Cum vine vara, trebuie sa avem grija de corp. Din fericire, exista o rețeta precum aceste delicioase frigarui grecești care sunt ușoare și fresh pe timpul sezonului cald și blande cu silueta.

- Mod de preparare Amestecam faina cu sarea, adaugam uleiul si treptat apa, framantam pana rezulta o coca nelipicioasa. Acoperim si lasam sa se odihneasca 30 minute. Fierbem cartofii (spalati) cat sa intre furculita in ei, ii trecem pe sub un jet de apa rece si ii lasam sa se raceasca, ii curatam…

- Se apropie sezonul estival și trebuie sa trecem cu brio proba costumului de baie! Fructele și legumele proaspete sunt din ce in ce mai prezente pe tarabele din piețe, astfel ca trebuie sa profitam din plin.

- Nu toate brioșele sunt bombe calorice. Daca știi cum sa le prepari și daca folosești ingredientele potrivite, devine foarte simplu sa pui mana pe un desert dietetic și delicios. Prin urmare, recomandarea noastra de astazi este aceasta rețeta simpla, dar buna de nu o sa te mai poți opri din mancat.

- Se pune intr-o oala apa cu uleiul, cand da in clocot se adauga in ploaie faina amestecand continuu sa nu se faca cocoloase, dupa ce se omogenizeaza se lasa sa se raceasca, apoi se adauga ouale unul cate unul amestecand bine. Se pun in tava in formele digerite. Se dau la cuptor la foc mare. Cand se…

- Odata cu venirea primaverii și a vremii calde, recomandam un desert care este atat de fresh și ușor precum este extravagant. Impresioneaza-ți invitații cu o rețeta indedita de tort cu trei straturi: zmeura, lamaie și cocos.