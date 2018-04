Mod de preparare Cozonac de carne

Tapetezi o tava de cozonac cu hartie de copt in asa fel incat hartia sa ramana si pe dinafara.O ungi cu ulei.

Cele 600g de piept de pui le tai pe lung in fasii cat mai mari si le bat cu un ciocan de snitele, dar nu foarte tare, sa nu fie prea subtiri.Le condimentezi cu sare, piper, boia si le pui deoparte la rece.

Ficatul il pui la fiert in apa cu sare dupa care il scurgi bine, il lasi sa se raceasca si il toci.

Sunca o tai in cubulete foarte marunte.

Cele 500g de piept de pui le tai in cubulete marunte.

Ceapa tocata marunt o calesti…