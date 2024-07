Mod de preparare: Pe masa se pune gramajoara faina, in mijloc se face o adincitura, acolo se toarna apa si oul, se pune sarea, se framinta un aluat tare si se lasa pentru 30 minute. Se intinde o foaia cu grosimea de 1,5 mm. Se taie patratele, in fiecare patratel se pune umplutura, iar marginile se lipesc. In apa fierbanda cu putina sare, se adauga coltunasii si se fierb pina sunt gata. Inainte