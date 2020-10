Rețetă unică pentru menținerea tinereții: reînnoirea totală a organismului Probabil ca toata lumea a auzit despre griul incolțit. Intr-o zi de germinare in apa, puterea vitala a griului crește de 100 de ori. Rețeta tinereții Dar puține personae știu despre rețeta unica cu nuci germinate, a carui vitalitate in 2 saptamini de germinare in apa, crește de 1000 de ori! La 1 kg de nuci necurațate se adauga apa rece. Apa trebuie sa acopere nucile. Pastrați-le pe pervazul feres Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

