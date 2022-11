Rețeta tradițională pentru friptura de porc. Se consumă neapărat cu murături Rețeta tradiționala pentru friptura de porc. Se consuma neaparat cu muraturi. Una dintre rețetele tradiționale consumate de romani in perioada sarbatorilor de iarna este celebra friptura de porc. Rețeta tradiționala pentru friptura de porc. Se consuma neaparat cu muraturi Daca vrei sa o prepari și tu, iata lista ingredientelor de care ai nevoie: 500g cotlet500g ceafa500g fleica400g pulpa50ml ulei150ml apaboiapipersare Rețeta tradiționala pentru friptura de porc. Se consuma neaparat cu muraturi Friptura de porc se prepara la tava, iar prima oara te vei ocupa de carne. Bucatile de carne de porc… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

