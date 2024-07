Stiri pe aceeasi tema

- Emigrarea poate fi o provocare considerabila pentru mulți oameni aflate in diverse etape ale vieții, avand in vedere aspecte importante precum locul de munca, calitatea vieții și procesul de adaptare. Totuși, relocationarea in cel mai fericit loc de pe Pamant poate facilita respectarea anumitor criterii,…

- Braga este o bautura racoritoare 100% naturala, cu gust acrisor, produsa din malai, faina intermediara, miere de albine si zahar, cunoscuta in tara noastra din perioada Imperiului Otoman. In urma cu un secol, era bautura racoritoare la moda, cu gust acrișor și miros specific, o varianta de consum agreabil…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) va avea, in aproximativ doi ani, un nou sistem informatic, cu o capacitate de lucru “net superioara” actualei platforme, care va permite debirocratizarea sistemului, a anuntat, vineri, dr. Valeria Herdea, presedinta CNAS, citata de Agerpres. “Noua platforma…

- Comisia a aprobat adaugarea specialitații tradiționale garantate „Sardeluța marinata”, din Romania. „Sardeluța marinata” se obține prin marinarea șprotului (se pot obține astfel trei feluri diferite, in funcție de ingredientele utilizate la marinat) și apoi umplerea acestuia cu umplutura dorita. Prin…

- Ai un stil vestimentar aparte sau mizezi mai mult pe tradiție și valori romanești cand vine vorba despre accesorizare? Probabil ca rochiile tradiționale, iile sau tunicile cu motive populare nu iți sunt straine. Acest stil este deosebit, dincolo de faptul ca inspira o dragoste aparte fața de Romania…

- Socul este la mare cautare in aceasta perioada, iar o familie de apicultori din Arad ne dezvaluie o rețeta simpla de socata cu miere. Socul fiind un arbust care se gasește in multe zone ale țarii

- In religia ortodoxa, cozonacul este considerat o paine ritualica, indulcita, care simbolizeaza bogatia, bucuria sarbatorii si transformarea spirituala. In prezent, cozonacul s-a transformat intr-o prajitura tradiționala romaneasca și bulgareasca (deși denumirea provine din termenul bulgaresc kozunak,…

- Paștele se apropie cu pași repezi, iar daca vreți sa va bucurați de un preparat tradițional delicios, atunci pregatiți rețeta de pasca a Sandei Marin. Este o pasca tradiționala de pe vremea bunicilor. Iata de ce ingrediente aveți nevoie, dar și care este modul de preparare!