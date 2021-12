Toba nu lipsește din meniul clasic de sarbatori. In rețeta de toba de porc tradiționala se folosesc toate organele de porc fierte. Ingrediente tomac de porc pentru umplut, sau mațe de porc groase1/4 capațana de porc1 ureche de porc1 limba de porc3/4 ficat de porc1 rinichi de porc1/2 plaman de porc1/2 splina de porcsarepipercimbru2 foi de dafincoriandru 2-3 boabe,boia de ardei Mod de preparare Se spala bine capul de porc și urechile de porc și se pun la fiert in apa cu sare și 2 foi de dafin. In alt vas, se fierb toate organele de porc, in multa apa rece, la foc mediu, adaugand și o crenguța de…