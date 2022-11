REȚETĂ Timbale de fasole cu spumă de șuncă Mod de preparare Timbale de fasole cu spuma de șunca, o rețeta delicioasa, ideala pentru o masa in familie. Mod de preparare Timbale de fasole cu spuma de șunca Cartofii curatati si spalati se pun la fiert in apa cu sare. Sunca se taie cubulete mici apoi se freaca bine cu smantana si daca este nevoie se sareaza si pipereaza,dupa gust. Se fierbe fasolea pastai in apa cu sare,se scurgesise trece sub jet de apa rece,se scurge bine apoi se mai marunteste cu un cutit,se trage un pic in uleiul de masline si la sfarsit se adauga usturoiul pisat bine. Se scurg cartofii,se paseaza si se freaca cu un pic… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un bucatar garanteaza cei mai crocanți cartofi prajiți de fiecare data cu un ingredient neobișnuit.Cartofii prajiți buni pot transforma sau distruge un pranz și toata lumea are propriile trucuri pentru a se asigura ca sunt perfecți – dar un barbat considera ca are tehnica perfecta.Trucul de gatit pentru…

- Cine nu isi aminteste cu drag de Nuga, unul dintre dulciurile copilariei cu gustul ei bun si dulce? Varianta noastra este usor de preparat, cu ingrediente putine si bune.Ingrediente Nuga de casa:3 albusuri (110g)200 g zahar200 g miere2 linguri de zeama de lamaie1 plic de zahar vanilat1 lingurita esenta…

- Sunt ani buni de cand Consiliul Judetean Tulcea organizeaza licitatii pentru concesionarea a peste 30.000 ha de teren agricol in localitatea Pardina. Si tot atatia ani de cand licitatiile sunt castigate de cativa ciobani din Marginimea Sibiului, care sunt stapani peste sute de mii de oi si care nu se…

- Deci, draga cititorule.. Veni momentul sa-i uimesti pe-ai tai cu ceva deosebit si simplu, in egala masura. Sa facem intai lipiile. Cantitatile sunt pentru mai multe lipii. Le micosrezi, daca faci mai putine. – Cam jumatate de kg de faina – Vreo 700 ml apa calduta – Praf de copt (eu, la cantitatea asta,…

- Ai decis sa nu mai cumperi mancare de la restaurantele fast-food, dar ți s-a facut pofta de un burger moale cu carne crocanta? Nu trebuie sa cedezi tentației. Ca sa iți stavilești pofta insa, poți sa iți prepari singur un burger ca la carte. Pregatindu-l acasa, poți sa ai cel puțin certitudinea ca ai…

- Puterea va avea o toamna de foc in Parlament, fiind in plan trecerea a cel puțin trei pachete de legi, cu condiția sa fie inaintate de Guvern. Legislativul are și numeroase restanțe, tot prioritați ale Coaliției.

- Sofia Bistro este un trademark in lumea gastronomiei din Craiova. Restaurantul din centrul orasului, oaza de gust si de bun gust, este binecunoscut pentru preparatele sale desavarsite si indragit pentru ambianta sa aparte. In domeniul HoReCa, Sofia Bistro este un exemplu de business de succes. Este…

- Cum se prepara dulceața de mango. Rețeta și ingrediente. Dulceața de mango este extrem de apreciata, insa nu mulți știu sa o prepare corect pentru a se bucura pa deplin de aroma ei. Ingredientele pentru patru borcane de dulceața de mango sunt urmatoarele: 1300 g fruct (cantarit fara sambure și coaja);700…