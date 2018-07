Stiri pe aceeasi tema

- Kim Kardashian, blonda din nou, de dragul lui Kanye Kim si Kanye au aniversat, ieri, patru ani de casnicie. Unul dintre cadourile pe care vedeta i le-a facut sotului sau, a fost sa isi vopseasca parul blond platinat, exact asa cum il are si el, de cateva luni. Kim a postat mai multe videoclipuri pe…

- In orice afacere reusita, pe langa pasiune, motivatie, timp si bani investiti, este nevoie si de o strategie bine definita, mai ales cand este vorba de o gelaterie. Pe langa faptul ca aceasta trebuie sa fie pozitionata intr-o zona cu un vad comercial mare, pentru o afacere prospera, este nevoie si de…

- Acesta considera ca banii sunt un subiect tabu in societate si prin exercitiul de a-si tine finantele la vedere acesta voia sa fie cat mai concentrat si implicat. „Daca nu faceam asta, ar fi ca un analist de box care nu a pasit intr-un ring niciodata”. Prin acest exercitiu, din aprilie 2016 si pana…

- Oamenii de stiinta americani au anuntat miercuri, dupa ce au analizat peste 500.000 de cantece, ca au reusit sa defineasca reteta succesului in muzica si sa prezica cu un grad ridicat de acuratete posibilitatea ca un anumit single sa impresioneze in clasamentele muzicale, informeaza AFP. "Am reusit…

- Care este reteta succesului? Incepe cu energie, initiativa si inteligenta, apoi adauga o linie de integritate, un varf de onestitate, doua masuri de generozitate si foarte multa dorinta de a face mai mult decat pana acum. Warren Buffett a subliniat...

- Temperaturile sunt din ce in ce mai ridicate in termometre, motiv pentru care toate femeile dau fugala salon pentru a scapa de parul nedorit. Toata aceasta procedura este destul de dureroasa, dar si costitisoare.

- Madalina, fosta concurenta in cadrul ultimului sezon "Mireasa pentru fiul meu", a facut o schimbare radicala in viata ei. cunoscuta de toata lumea cu parul scurt si blond, tanara a decis sa arate complet diferit.

- TAUR. Acesti nativi vor avea noroc din punct de vedere financiar in urmatorii ani. Veniturile lor vor creste considerabil. Fie isi vor schimba locul de munca, fie vor gasi o "reteta" a succesului. Ii ajuta si mintea sclipitoare pentru a se imbogati si pentru a gasi acea "reteta". Citeste si HOROSCOP…