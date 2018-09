Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai important proiect sustinut de Polonia este Via Carpatia, o autostrada de peste 3.000 de km care sa lege Marea Baltica de Marea Neagra si Marea Mediterana. Proiectul prevede ca aproape jumatate din aceasta noua autostrada sa treaca prin Romania, dar multe din tronsoanele vizate nu sunt gata nici…

- Ministrul finantelor, Eugen Teodorovici, a spus, marti, ca o posibila intalnire in cursul acestei zile intre Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, si premierul Viorica Dancila este importanta, in contexul in care aseara cei doi au ratat intalnirea de la Aeroportul Baneasa. „Este foarte…

- Comisarul european pentru Politici Regionale Corina Crețu vorbește intr-un interviu acordat agenției MEDIAFAX și MAS despre relațiile dintre Est și Vest, problemele de infrastructura, finanțarile acordate de Uniunea Europeana și realizarea unor proiecte majore.Comisarul european Corina Crețu…

- La Bucuresti incepe luni Summitul celor Trei Mari - Marea Baltica, Marea Neagra si Marea Adriatica - un proiect care reuneste 12 tari (Austria, Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Romania, Slovacia si...

- Liderii celor 12 state care fac parte din Inițiativa celor Trei Mari se reunesc luni și marți la București pentru a discuta probleme legate de dezvoltarea economica a statelor din regiunea Europei Centrale si de Sud-Est. Inceputa in urma cu trei ani, Initiativa celor Trei Mari a pornit ca un proiect…

- Saptamana viitoarea va avea loc prereceptia Nodului Gilau, care leaga autostrazile din jurul Clujului, urmand ca receptia sa fie programata cel tarziu in octombrie, spun oficialii de la Drumuri. Odata cu inaugurarea podului va fi deschisa si circulatia pe tronsonul Gilau – Nadaselu al A3, finalizat…

- Compania de Drumuri a inceput inspectia loturilor 3 si 4 din autostrada A10 Sebes - Turda, iar circulatia ar putea fi deschisa luni seara pe loturile 3 si 4 din autostrada A10 Sebes - Turda, potrivit Hotnews.ro .

- Tarile din estul Europei cauta solutii pentru a-si dezvolta si interconecta infrastructura de transport, astfel incat sa faciliteze comertul intre nord si sud, iar aceste proiecte ambitioase includ si Romania.