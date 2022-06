Stiri pe aceeasi tema

- Iți este pofta de ceva dulce, dar nu mai știi ce sa mai gatești pentru tine și cei dragi? Iata cea mai simpla și deliciosa rețeta pentru o prajitura cu dovleac, ciocolata și faina de cocos. Acesta este un desert special pentru zilele petrecute alaturi de familie.

- Printre rețetele preparate de Catalin Rizea in ediția din 12 mai 2022 a matinalului Super Neatza, s-a numarat și rețeta de chec marmorat cu ciocolata și glazurat cu caramel sarat care i-a cucerit instant pe matinali.

- Te-ai saturat de toate deserturile și preparatele culinare bogate de la masa de Paște și incarcate din punct de vedere caloric, iar acum vrei sa iți rasfeți papilele gustative cu ceva mai ușor și bun pentru coprul tau? Este momentul potrivit sa incerca prajitura dietetica fara faina și zahar. Iata cum…

- Se apropie Sarbatoarea de Paște și cu toți ne dorim sa avem bucate care mai de care. Ei bine, ți-am pregatit o rețeta de pasca cu ciocolata și nuci. Acest preparat va arata inedit pe masa festiva de Paște și va impresiona cei mai pretențioși prieteni pe care ii ai.

- In aceasta perioada, toate gospodinele se gandesc de doua ori inainte de a intra in bucatarie, asta fiindca preparatele de post sunt considerate cele mai greu de facut. Ei bine, noi va spunem ca nu este deloc așa, tocmai de asta am pregatit ciocolata de casa, de post. Iata cum se prepara cel mai ravnit…

- Clatite de post cu banane. Acest desert delicios poate fi facut de oricine și poate fi consumat de toata lumea. Rețeta este una simpla și rapida. In mai puțin de 15 minute este gata. Incearc-o și te vei linge pe degete! Cine nu iubește clatitele? Rețeta de clatite de post este perfecta pentru toate…

- Pentru ca este vineri și cu siguranța iți dorești sa te delectezi cu un desert pe cinste in weekend, aici avem cea mai buna varianta, pe care nu o poți rata. Rețeta de ,,Vulcan de ciocolata alba" este un preparat pe care trebuie sa il incerci macar o data in viața. Iata care sunt ingredientele de care…

- Iți dorești sa-ți surprinzi musafirii cu un desert delicios, dar nu mai știi ce sa gatești pentru cei dragi? Noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla rețeta pentru prajitura „Domino”. Iata ingredientele de care avem nevoie!