Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson, premierul Regatului Unit, a dezvaluit ca guvernul britanic a facut planuri de urgența pentru moartea sa, intrucat starea lui s-a deteriorat in timp ce lupta cu COVID-19 in spital luna trecuta. Intr-un interviu acordat ziarului The Sun duminica, Johnson a spus ca medicii i-au dat „litri…

- Intoxicațiile accidentale in SUA au crescut dramatic in timpul pandemiei Covid-19, dar și in Marea Britanie. 45.550 de apeluri legate de expunerea la dezinfectant și agenți de curațare au fost inregistrate de la inceputul crizei sanitare, peste ocean, aproape doua treimi din incidente au implicat inalbitor…

- Numarul de persoane care au murit cu coronavirus in Marea Britanie a trecut de 26.000, deoarece cifrele oficiale includ decesele in comunitate, cum ar fi in casele de ingrijire, pentru prima data, transmite bbc.com. Secretarul de externe a declarat ca acest lucru nu reprezinta „o creștere brusca”, deoarece…

- Dupa scandalul Hidroxiclorchinei și Remdesivir, cele doua medicamente scoase din Anglia și Franța de pe lista de remedii pentru COVID-19, medicii sunt rezervați sa mai anunțe succesul altor soluții. Listei de posibile remedii i se adauga, mai nou, Famotidina, utilizata in tratamentul ulcerului gastroduodenal,…

- Un apel pentru voluntari pentru studiul vaccinului din Marea Britanie a fost lansat, marți seara, pe Twitter, de Departamentul de Boli Infecțioase din Imperial College London, transmit jurnaliștii BBC. Marea Britanie a anunțat ca finanțeaza cu peste 40 de milioane de lire sterline doua proiecte britanice…

- Grupul elvetian Novartis a obtinut acordul Administratiei pentru Alimente si Medicamente din SUA (FDA) in vederea efectuarii unui test clinic pentru medicamentul pentru malarie hidroxiclorochina, pentru tratarea bolii COVID-19, provocata de noul coronavirus, transmite Reuters. Marea Britanie și Franța…

- Primul ministru britanic nu se va intoarce inca la serviciu și se va continua sa se recupereze dupa infecția cu COVID-19, scrie The Guardian. Boris Johnson a postat un videoclip pe Twitter, laudand publicul larg pentru ca a respectat masurile de blocare și personalul care l-a ingrijit atunci cand „lucrurile…

- In timp ce starea premierului britanic, Boris Johnson, se imbunatațește in terapia intensiva, incercand sa se refaca dupa infectarea cu SARS-CoV-2, situația pentru mulți alți britanici ramane grava. Regatul Unit a inregistrat, joi, cea mai neagra zi de la inceperea epidemiei, scrie Aljazeera.com. Totalul…