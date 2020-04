Stiri pe aceeasi tema

- Crema de zahar ars cu portocala. Reteta rapida de la Ela Craciun. Este vorba de crema de zahar ars cu portocala. Este un desert ce nu necesita multe ingrediente, dar care include si apa de flori de portocal, ce poate fi gasita in majoritatea supermarketurilor din Romania. “Pentru acest desert avem nevoie…

- Integratorul de servicii de marketing direct Mediapost Hit Mail sprijina magazinele care pana in prezent vindeau exclusiv sau 90% offline, iar acum se vad nevoite sa isi reconfigureze intreg modelul de business, oferindu-le servicii logistice de e-commerce, de contact center si de comunicare one-to-one,…

- Crucea Rosie Romana a anunțat, miercuri, ca a achizitionat 10 aparate de testare rapida COVID si 300 de kituri de testare."Aparatele au ajuns in tara si sunt in procedura de configurare. Acestea vor fi distribuite catre mai multe spitale din tara, in perioada imediat urmatoare, conform recomandarilor…

- Nu exista luna martie fara miros de Mucenici sau Sfintisori! In Moldova, acestia nu sunt fierti, ci facuti dintr-un aluat asemanator al cozonacului si copti in cuptor. Hmmm... DELICIOS!!!

- Cei din urma se prepara dupa o reteta care le ofera o savoare uimitoare. Iata cum se gatesc mucenicii muntenesti, cu nuca si scortisoara. Ingrediente pentru Mucenici muntenestiPentru aluat 500 g faina 200 ml apa 1/2 lingurita sare Pentru fiert 2-3 litri apa zahar dupa gust Pentru…

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a aparat-o miercuri seara pe Lia Olguța Vasilescu, candidata partidului la Primariei Craiovei, dupa ce a fost intrebat de ce aceasta ar avea eticheta de „PRM-ista lui Dragnea”.„Lia Olguța Vasilescu este colega mea de partid, cu performanțe politice alaturi…

- Gogoși pufoase, facute cu lingura – Rețeta este moștenire de la bunica și chiar imi aduce aminte de gustul copilariei – Pentru a pregati și voi gogoși pufoase dupa aceasta rețeta, veți avea nevoie de… Ingrediente (pentru 50 bucați): 200 grame iaurt de vaca cu grasime 2 oua 2 plicuri zahar vanilat 2…

- In cadrul proiectului NEXT-E, cofinantat din fonduri europene, prin intermediul programului Connecting Europe Facility (CEF), E.ON Romania va instala 19 unitati de incarcare rapida a autovehiculelor electrice, alte 21 urmand sa fie montate de catre MOL Romania pe coridoarele de transport european din…