Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum și-a obișnuit fanii, Anna Lesko le-a impartașit fanilor o noua rețeta. De aceasta data, este vorba despre desert care iți va aminti de gustul copilariei, mai exact placinta cu mere. Pe canalul ei de Youtube, artista a spus care sunt pașii pe care gospodinele trebuie sa ii urmeze pentru un desert…

- A inceput perioada postului pentru romani, motiv pentru care gospodinele cauta tot mai multe preparate delicioase, pe care cei dragi sa le poata consuma in aceasta perioada. Chiar daca este greu sa gasești un desert delicios pentru post, ei bine, checul cu lamaie, cocos și mac este cea mai buna alegere.

- Iți place sa-ți petreci timpul in bucatarie, dar in același timp și sa te delectezi cu cele mai delicioase deserturi? Noi venim in ajutorul tau și iți prezentam rețeta de prajitura cu crema de nuca și glazura de ciocolata, care este ușor de realizat și pe placul iubitorilor de dulciuri. Iata care sunt…

- Iți dorești sa pregatești ceva dulce pentru tine și familia ta, dar nu mai ai nicio idee? Noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla, rapida și delicioasa rețeta pentru prajitura Krem a la Krem cu mascarpone. De ce ingrendiente avem nevoie și care este modul de preparare.

- Prajitura franțuzeasca este de departe una dintre cele mai delicioase. Aceasta este extrem de aromata, iar cei dragi vor fi extrem de incantați de ea. Nu este o prajitura prea simplu de facut, necesita timp și rabdare, dar la final vei vedea ca a meritat din plin. Astfel, iși poți rasfața membrii familie,…

- Vrei sa te bucuri de un rasfaț culinar, dar și delicios? Daca vrei sa-ți impresionezi familia, dar și musafirii cu un desert delicios și ușor de realizat, noi iți prezentam rețeta de prajitura cu nuca Sumegi. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmezi!

- Vrei sa te bucuri de cateva momente speciale alaturi de cei dragi, iar in acest sens iți dorești sa ii surprinzi cu un desert delicos, dar nu mai știi ce sa mai gatești? Noi venim cu soluția și iți prezentam o rețeta simpla și rapida pentru o prajitura cu dovleac și nuca de cocos. De ce ingrediente…

- Daca vrei sa faci un desert rapid și totodata foarte gustos, atunci rețeta de prajitura cu iaurt și struguri e exact ceea ce cauți. Ai nevoie de foarte puține ingrediente, iar rezultatul va fi exact cum iți dorești. Gustul te va surprinde.