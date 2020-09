Stiri pe aceeasi tema

- Dintr-o combinatie echilibrata de ardei, vinete si rosii proaspete gospodinele din Ardeal obtin cea mai buna reteta de zacusca. Secretul unui preparat cu gust autentic este alegerea unor legume crescute la tara, ecologic si in ritmul lor natural.

- Precum in fabula furnicii, omul gospodar muncește din greu toata vara, in arșita, iși cladește casa și pregatește proviziile pentru iarna. Din aceasta etapa nu trebuie omise nici cateva borcane cu zacusca de dovlecei. Rețeta zacusca de dovlecei Este sezonul in care gospodinele muncesc la capacitate…

- Zacusca de vinete este un preparat din legume romanești obținuta in principal din vinete prajite și ardei roșii. Este servit popular, pe paine, dar și ca garnitura pentru carne. Daca sunteți un fan al ardeilor roșii prajiți și al vinetelor prajite, sunteți garantat sa deveniți fan al acestei rețete…

- Din bucataria lui Vladut, bucatarul de la Neatza cu Razvan si Dani, o rețeta cu legume de sezon, un altfel de zacusca cu vinete, ardei, roșii, dar si alte ingrediente delicioase, o zacusca de vara mai rapida și mai ușoara.

- Așa cum ne-a obișnuit la fiecare sfarșit de saptamana, Vladut, bucatarul de la Neatza cu Razvan si Dani, ne propune o rețeta de desert pentru weekend, iar de data aceasta s-a oprit la un delicios pandișpan cu afine și budinca.

- Pentru ca este vara și este vremea de pus castraveți in saramura ce se mureaza la soare, Vladut, bucatarul de la Neatza cu Razvan si Dani, ne propune rețeta proprie "Castraveciori murați de vara", gata in trei zile.

- Pentru ca este sfarșit de saptamana, așa cum ne-a obișnuit de-a lungul timpului, Vladuț, bucatarul de la Neatza cu Razvan și Dani, ne incanta cu un Desert delicios de vara: Rețeta de pandișpan cu vișine și caise.

- Din bucataria lui Vladut, bucatarul de la Neatza cu Razvan si Dani, o delicioasa rețeta de aripioare de pui preparate in stil grecesc, pe care le-a asortat cu o garnitura de cartofi noi și un delicios sos de iaurt.