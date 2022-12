Rețeta pentru cozonacul de post cu suc de portocale. E mai delicios decât ce știam până acum Rețeta pentru cozonacul de post cu suc de portocale. E mai delicios decat ce știam pana acum. Exista și deserturi de post extrem de delicioase pe care le poți consuma in perioada urmatoare. Cea mai buna alegere este chiar cozonacul de post cu suc de portocale. Rețeta pentru cozonacul de post cu suc de portocale. E mai delicios decat ce știam pana acum Pentru a prepara cozonacul de post, vei avea nevoie, pentru aluat de urmatoarele ingrediente: Rețeta pentru cozonacul de post cu suc de portocale. E mai delicios decat ce știam pana acum 450 g faina10 g drojdie uscata60 g zahar1 praf de sare60 ml… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sucul de mere este o bautura de fructe racoritoare, sanatoasa și hidratanta, plina de vitamine și minerale. Se prepara de obicei cu mere proaspete, suc de portocale sau apa. Dar poți face suc de miere fiert, nu doar ca sa il bei calduț ca alternativa la vin fiert, dar și pentru ca se pastreaza mult…

- Spaghete cu sos de roșii: Ingrediente:- o punga de spaghete- 5 roșii (2 linguri pasta de tomate) - 4 caței de usturoi - 3 linguri ulei de masline - 2 cepe- sare, piper, busuioc, oreganoMetoda de preparare:Spaghetele se pun la fiert in apa cu sare. Uleiul de masline se pune la incins. In el se calește…

- Hamburger de post. Rețeta pe care trebuie sa o incerci neaparat. Hamburgerul e delicios, insa in perioada postului este unul dintre alimentele interzise. Exista insa anumite ingrediente care pot fi inlocuite. In acest mod, transformi celebrul Hamburger in unul de post, poate chiar mai delicios decat…

- Pentru ca ne aflam in perioada Postului și cu siguranța vrei sa te delectezi cu un desert delicios, dar in același timp sa fie și ușor de realizat, noi iți prezentam rețeta rapida de prajitura cu portocale și nuci. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie, dar și pașii pe care trebuie sa-i urmezi!

- Cum prepari negresa de post cu ciocolata. Rețeta cea mai ușoara. Daca ai pofta de dulce in perioada postului, poți incerca o serie de rețete de dulciuri de post. Una dintre ele este negresa de post care pe cat de simpla este, pe atat de delicioasa va fi. Ingredientele necesare pentru negresa de post…

- Iata cum prepari o reteta de nuci umplute de zile mari: e atat de buna, ca te lingi pe degete! Vezi mai jos de ce ingrediente ai nevoie!Ingrediente pentru aluat:- 200g de unt (preferabil cu 80% grasime)- 650g de faina (incepe cu 600 de grame si mai adauga in cazul in care consideri ca e nevoie; aluatul…

- „Vara asta asta am sa ma indragostesc… de Hugo!”, scrie Andreea Ibacka, soția lui Cabral , pe blogul sau. Nu este vorba despre un alt barbat, ci despre ceva interesant: bautura Hugo. Pe care o recomanda – și iata rețeta de bautura Hugo chiar „de la sursa”. „Cel mai gustos și mai racoritor cocktail…

- Ingredientul care face toate clatitele pufoase. Rețeta merita incercata. E foarte ușor sa prepari clatite, insa poate nu mereu acestea ies așa cum iți dorești. Sunt cateva secrete care țin de compoziție și care iți pot face clatitele mult mai pufoase. Iata lista de ingrediente de care ai nevoie: Ingredientul…